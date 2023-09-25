نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعلان مواعيد الانتخابات الرئاسية.. "حملة مواطن" تجتمع لوضع خطة عملها الفترة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقب إعلان الهيئة العليا للانتخابات مواعيد الانتخابات الرئاسية في الداخل والخارج اليوم الموافق 25/9/2023، اجتمع أعضاء الهيئة العليا لحملة مواطن لدعم مصر وشعارهم "كن مع الوطن" برئاسة محمد فاروق منسق عام الحملة، لمناقشة عملها في محافظات مصر والأسماء المطروحة كمرشحين محتملين للإنتخابات الرئاسية.

واستقر أعضاء الهيئة العليا وقيادات حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بعد جلسة مناقشات استمرت حتى إعلان الهيئة العليا للانتخابات بيانها، على مناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشيح نفسه لفترة رئاسية جديدة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك من أجل استكمال مسيرة التعمير والتنمية والاستقرار المنشود الذي تشهده البلاد برغم الظروف الإقتصادية التي يشهدها العالم.

وأعرب قادة الحملة وهم مقبلون على الجمهورية الجديدة بكل ما تحمل من معاني، عن دعمهم الكامل لصاحب اليد النظيفة والعقلية المتميزة نظرًا لصدق التوكل على الله مع اتخاذ كافة الإجراءات الوطنية التي حققت الكثير من الإنجازات فى عهده.

وتعتبر حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" هي الحملة الأولى ولها فضل السبق الوطني في إعلانها تدشين الحملة في الخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2023، كما أكدت أهمية المشاركة والنزول إلى صناديق الانتخابات وتقديم الغالي والنفيس للحفاظ على الدولة المصرية بقواعدها الثابتة وسياساتها الخارجية والتنمية الشاملة في دعمها المستمر والثابت للرئيس عبدالفتاح السيسي حتى حصوله على فترة رئاسية جديدة تستمر حتى عام 2030 لخدمة الوطن واستكمال مسيرة التنمية من أجل مستقبل أفضل بإذن الله تعالى.

وأكدت الحملة احترامها وتقديرها لجميع المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية الذين يحاولون تقديم خدمة للبلاد والعباد وتحذر حملة مواطن لدعم مصر من الحملات المشبوهة المأجورة التي تدعي العمل الوطني وحقيقتها واضحة للجميع وتعمل نشر الإشاعات الهدامة بهدف ترويع المواطنين وتخويفهم، وإبعادهم عن المشاركة وتعمل بأجندات خارجية تخريبية لا تريد الخير لمصرنا الحبيبة وشعبها الأصيل وجيشها القوي وشرطتها الباسلة.

وناشدت الحملة شعب مصر العظيم بشبابه وفتياته بالنساء والرجال الوقوف صفا واحدًا خلف القائد والزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي لنصرة الوطن.