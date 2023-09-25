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السكة الحديد: تعديل مواعيد قطارات بعض خطوط الوجه البحري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل مواعيد بعض القطارات بالوجه البحرى وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 26 / 9 / 2023.

مواعيد قطارات الوجه البحري 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتلبية لرغبة جمهور الركاب.

وتقرر تعديل ميعاد قطار 464 ركاب تحيا مصر دمنهور / قلين ليقوم من دمنهور الساعة 2:20 مساء ويصل قلين الساعة 3:35 مساء.

كما تقرر تعديل ميعاد قطار 467 ركاب تحيا مصر قلين / دمنهور ليقوم من قلين الساعة 3:50 مساء ويصل دمنهور الساعة 5:05 مساء. 

وتقرر أيضا تعديل ميعاد قطار 465 ركاب تحيا مصر طنطا / دمنهور ليقوم من طنطا الساعة 11:20 صباحا ويصل دمنهور الساعة 2:15 مساء.

وتم تعديل ميعاد قطار 466 ركاب تحيا مصر دمنهور / طنطا ليقوم من الساعة 3:45 مساء ويصل طنطا الساعة 7:05 مساء. 

كما يتم تعديل قطار 884 / 883  إكسبريس تحيا مصر  بيلا / الإسكندرية ليقوم من بيلا الساعة 11:50 صباحا ويصل الإسكندرية الساعة 4:10 مساء.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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