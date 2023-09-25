"حماة الوطن" يدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

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أحمد جودة - القاهرة - وجه حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، التحية للهيئة الوطنية للانتخابات، على دورها في تنظيم وإدارة الاستحقاق الدستوري والمتمثل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتأكيد على الحيادية والشفافية في كافة الإجراءات في ظل الالتزام بالإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية.

وقال في بيان رسمي، إن الهيئة الوطنية للانتخابات وفي ضوء متابعتها لإجراء الاستحقاق الانتخابي كانت حريصة كل الحرص على تطبيق ما نص عليه الدستور والقانون في شأن المواعيد المنظمة لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وأكد حماة الوطن، المضي قدما في دعمه وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لولاية جديدة لاستكمال ما بدأه من إنجازات، في ضوء البيان الصادر عن الحزب في يوليو الماضي.

وأعلن حزب حماة الوطن، التزامه التام بالمواعيد التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات في شأن الدعاية الانتخابية، انطلاقا من احترام الدستور والقانون.

وأكد أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واجب وطني على كل مصري مخلص ومحب لوطنه، ولقطع الطريق أمام محاولات الكيانات الكارهة لمصر في تشويه هذا الاستحقاق الدستوري.

وقال إن الحزب من خلال تشكيلاته التنظيمية المنتشرة في كل ربوع مصر، سيعمل بكل جد ويبذل قصارى جهده من أجل رفع الوعي السياسي لدى المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.