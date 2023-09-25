نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية التي ستتابع الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا حددت فيه المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية التي ستقوم بمتابعة الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم ٤٥ لسنة ۲۰۱٤ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته وعلى القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧ في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ۲۳ لسنة ۲۰۱۹ بإنشاء قاعدة بيانات قيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية لتغطية الانتخابات والاستفتاءات وعلى الطلبات المقدمة للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات التغطية الإعلامية للانتخابات والاستفتاءات وعلى كتاب المركز الصحفي للمراسلين الأجانب للهيئة العامة للاستعلامات المؤرخ ۱۲۰۲۳/۹/۱۸ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٥.

