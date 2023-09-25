رسميًا.. الانتخابات الرئاسية 2024 كل ما تريد معرفته عن موعدها وشروطها بالتفصيل

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أحمد جودة - القاهرة - الهيئة الوطنية للانتخابات تكشف عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 وتحدد آليات التواصل معها

الانتخابات الرئاسية 2024.. كل ما تريد معرفته عن موعدها وشروطها بالتفصيل

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات موتمرًا صحفيًا ظهر اليوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر 2023، برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان والكشف كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية 2024.

وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة المصرية، وعن خطوات التواصل معها من قبل جمهور الناخبين للاستفسار عن كافة الأمور التي تتعلق بالعملية الانتخابية.

الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024.. كل ما تريد معرفته عن موعدها وشروطها بالتفصيل

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة المصرية 2024، برئاسة المستشار وليد حمزة وجاء هذا الجدول كالتالي:-

وتم الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات لفترة رئاسية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات قادمة بدابة من عام 2024، وحتى عام 2030.

موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

وستقام انتخابات الرئاسة المصرية 2024 داخل جمهورية مصر العربية أيام الأحد، والإثنين، والثلاثاء، 12، 10،11، ديسمبر 2023.

موعد جولات الإعادة للانتخابات الرئاسة المصرية 2024

وستجري انتخابات الإعادة للمصريين المقيمين بالخارج أيام 5،6،7 يناير 2024.

فيما ستقام الانتخابات داخل الدولة المصرية أيام 8،9،10 يناير 2024.

موعد التقدم بأوراق الترشيح للانتخابات الرئاسية المصرية 2024

وأعلنت الهيئة عن قبول طلبات الترشيح بداية من يوم 5 أكتوبر 2023، وحتى يوم 14 أكتوبر 2023، حيث ستتلقي الهيئة طلبات الترشح يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء، على أن ينتهي العمل باليوم الأخير فى الساعة 2 ظهرا.

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موعد الإعلان عن القائمة المبدائية والنهائية لأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية 2024

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه سيتم الإعلان عن القائمة المبدائية للمرشحين وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم بصحيفتى الأخبار والجمهورية يوم 16 أكتوبر المقبل، فيما سيتم الإعلان عن القائمة النهاية والرموز الخاصة بالمرشحين والتي ستكون وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح، وسيتم نشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية، على أن تبدأ الحملات الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر القادم، وسيكون أخر موعد لسحب طلب الترشح يوم 8 نوفمبر.

موعد بداية التصويت

وأشار إلى أنه ستبدأ عملية الاقتراع ابتداء من الساعة الـ 9 صباحا وحتى الساعة الـ 9 مساء طوال الأيام الثلاثة للانتخابات داخل مصر.

وستبدأ انتخاب المصريين في الخارج خلال الأيام المحددة لهم، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء وفق التوقيت المحلي لكل دولة.



الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة المصرية 2024



الانتخابات الرئاسية 2024.. كل ما تريد معرفته عن موعدها بالتفصيل

وأشارت الهيئة إلى أنها ستقوم بتلقي اعتراضات المرشحين من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء خلال يومى 17 و18 أكتوبر.



كما أوضحت الهيئة إلى أنه سيتم فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر.



استبعاد المرشحين وقبول التظلمات

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه سيتم إخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر، وسيتم تلقى تظلمات المرشحين المستبعدين ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء خلال يومي 23 و24 أكتوبر، وسيتم البت في التظلمات والإخطار بها يوم 26 أكتوبر.



وكشفت الهيئة إلى أنه سيتم تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة خلال يومين 27 و28 أكتوبر، وستفصل المحكمة الإدارية العليا في ما يُقدم إليها من طعون، وسيتم نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر، وسيكون ذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر.



التنازل عن الترشح

وأشارت الهيئة إلى أن أخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه سيكون يوم 15 نوفمبر، ويتم نشر التنازلات بالجريدة الرسمية وبصحيفتي الأخبار والجمهورية يوم 16 نوفمبر.

إيقاف الحملات الانتخابية

وأوضحت الهيئة إلى أنه سيتم توقف الحملات الانتخابية وبدء فترة "الصمت الدعائي" لانتخابات المصريين في الخارج اعتبارا من الساعة 12 صباحا يوم 29 نوفمبر.



فيما سيتم توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة "الصمت الدعائي" لانتخابات الداخل اعتبارا من الساعة 12 صباحا يوم 8 ديسمبر.

موعد فرز صناديق الاقتراع

وحددت الهيئة موعد عملية فرز الأصوات وتسليم المحاضر إلى اللجان العامة، وصدور قرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، وإعلان الحصر العددي للأصوات وذلك يوم 13 ديسمبر، وسيتم تلقى الطعون على قرارات اللجان العامة يوم 14 ديسمبر، ويتم البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة خلال يومي 15 و16 ديسمبر.



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موعد جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المصرية 2024



وفي حالة وجود جولة إعادة سيتم استئناف الدعاية الانتخابية وتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا يوم 19 ديسمبر، ويتم الفصل من قبل المحكمة الإدارية العليا في ما يُقدم لها من طعون، ويُنشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر خلال الفترة من 21 وحتى 30 ديسمبر، وستتوقف الحملات الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الخارج يوم 4 يناير 2024، ويتم التصويت ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة، أيام 5 و6 و7 يناير.



أما في الداخل ستتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الداخل يوم 7 يناير، وستقام الانتخابات ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، أيام 8 و9 و10 يناير.

موعد فرز صناديق الاقتراع بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الهيئة الوطنية للانتخابات

ويتم انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر إلى اللجان العامة، وصدور قرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 11 يناير، وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون على قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير، ويتم البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة خلال يومى 13 و14 يناير، ثم يتم الإعلان عن نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 16 يناير 2024، وستبدأ فترة رئاسية جديدة بداية من الأيام الأولى من شهر أبريل 2024، وتستمر حتى عام 2030.

آليات التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات 2024 من قبل جمهور الناخبين

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات آليات وخطوات التواصل معها من قبل جمهور الناخبين للاستفسار أو تغير المركز الانتخابى أو الاستعلام عن اللجنة الانتخابية، وبلغت عدد هذه الوسائل 5 وسائل وسيتم تفعيلها أثناء العملية الانتخابية وتتمثل فى الآتى:



1- ويمكن التواصل مع الهيئة من خلال الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

2- أو من خلال الصفحة الرسمية للهيئة على الفيس بوك من هنا.

3- أو من خلال البريد الالكتروني "[email protected]".

4- أو من خلال خدمة استعلام الدليل على خط رقم 141.

5- أو من خلال خدمة الاستعلام بالرسائل القصيرة على رقم 5151.

شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية 2024

المستشار وليد حمزة

1- لا بد أن يكون المرشح مصريًا من أبوين مصريين.

2- وألا يكون قد حصل على جنسية دولة أخرى، وكذلك الحال بالنسبة لوالديه أو زوجته.

3- يشترط أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ.

4- وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

5- وألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

6- وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.

7- وألا يقل سن المترشح يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

8- ويشترط ألا يكون لدية إصابة بمرضٍ جسمني أو عقلي يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية 2024

يقوم الشخص بتقديم الأوراق المطلوبة لطلب الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، ويكون التقديم خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل هذه المدة عن 10 أيام ولا تجاوز 30 يومًا من تاريخ فتح باب الترشح.

ويُرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التي تحددها اللجنة، وهي:

1- النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.

2- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها.

3- صورة رسمية من المؤهل التي حاصل عليه.

4- إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

5- صحيفة الحالة الجنائية الفيش والتشبية لطالب الترشح.

6- شهادة تثبت بأنه قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقًا للقانون.

7- إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع.

8- التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.

9- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

10- إيصال يفيد سداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات.

11- بيان محل الإقامة المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يخصه من أعمال اللجنة.

من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

ويحق لكل مواطن قد بلغ سن الثماني عشرة سنة أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية وهي الممثلة في إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور أو في انتخاب رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمحليات، حيث تنص المادة الأولى من قانون الانتخابات على ذلك.

من هم الأشخاص الذين لايحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية.

وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

المحجور عليه خلال مدة الحجر.

والمصاب باضطراب نفسى أو عقلى خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

كما يحرم من المشاركة والتصويت في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 نهائيًا كلًا من:-

1- كل مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

2- كل مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

3- كل مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

4- كل مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من:-

الخدمة الحكومة.

أو القطاع العام.

أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمان.

5- كل مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التدليس أو بالتقصير.

6- كل من حكم عليه بحكم نهائى في جناية.

7- كل مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

8- كل مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:

بسبب ارتكابه جريمة سرقة.

أو إخفاء أشياء مسروقة.

أو نصب أو خيانة أمانة.

أو رشوة أو تزوير.

أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور.

أو إغراء شهود.

أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

كما يحرم أيضًا كل من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن:-

اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.

كما يحرم كلًا من عوقب بقانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت

وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن وجود 65 مليون مواطن يحق لهم المشاركة وأبدء الرأي في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وأوضحت الهيئة إلى أنها هيئة مستقلة وتقف في موفق الحياد مع جميع المرشحين، وستتم الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل، وسيتم تخصيص قاضٍ في كل لجنة اقتراع.

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الدعوة للانتخابات وتقديم الدعم لذوي الإعاقة

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع أطياف المجتمع والناخبين من مختلف الأعمار إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وأشارت الهيئة إلى أنها ستقوم بتوفير كافة السبل لذوي الإعاقة لتسهيل لهم عملية التصويت والمشاركة في الانتخابات.

وسائل الإعلام

ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله، وتغطية فترة الانتخابات الرئاسية.

التصويت الإلكتروني

وأعلنت الهيئة عن عدم وجود تصويت إلكتروني في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 منعًا لوجود طعون وتشكيك في الانتخابات الرئاسية، وسيتم التصويت عبر الاقتراع والحضور إلى اللجان الانتخابية.

التحذير من الطعن والتشكيك في نتيجة الانتخابات

وحذرت الهيئة الوطنية بعض الأشخاص من التشكيك في ذمة ونزاهة الهيئة الوطنية للانتخابات محذرة إياهم بأتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم دون أي شفقة.

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موعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

وأعلن المستشار وليد حمزة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يوم 18 ديسمبر المقبل، لإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وسيتم نشرها في الجريدة الرسمية.

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ولكن في حين أن أُجريت جولة إعادة للعملية الانتخابية، سيكون موعد إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير المقبل.