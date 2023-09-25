التعليم: توجيهات للطلاب للتعامل حال حدوث زلزال أو عاصفة أو أمطار غزيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 سبتمبر 2023 07:31 مساءً - أرسلت المديريات التعليمية توجيهات للطلاب لكيفية التعامل فى حالة حدوث زلزال:

- التزم مكانك داخل المنشأة سواء كنت في مكتب أو فصل ولا تخرج، ولا تستعمل السلالم أو المصاعد والاختباء تحت أثاث صلب مثل التخت أو المكتب أثناء حدوث زلزال.

- أحرص على حماية رأسك أولا أو النصف العلوى من الجسم تفاديا لسقوط أغراض وأشياء من السقف ابتعد عن النوافذ والرفوف التي توجد عليها أغراض ثقيلة .

- بعد انتهاء الزلازال أو الهزة الأرضية يتم إخلاء المبني بهدوء مع المشرفين.

وتابعت المديريات التعليمية أنه حال سقوط أمطار يتم اتباع الإرشادات التالية:

- عدم العبث بمياه الأمطار المتراكمة خوفا من وجود أي خطو تحتها سواء كانت كهرباء أو بالوعات مفتوحة.

- عدم لمس أعمدة الإنارة في الشوارع أو أي مصدر كهرباء مفتوح.

- فصل التيار الكهربائي أذا كانت الأمطار غزيرة.

- البقاء في المنزل أو في مكان مغطي ومتابعة الاستماع للنشرات الجوية والتعليمات.

- لا تقف في النوافذ أو أماكن مفتوحة عند حدوث البرق والرعد.

وأكدت المديريات التعليمية أنه في حالة حدوث عاصفة رملية :

- إذا كانت عاصفة رملية حاول أن تجد مكانا تواجدك وقم بتغطية أنفك وفمك بكمامة أو بمنديل مبلل بالماء وضع نظارات لحماية العينين.

- تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية.

- تجنب الوقوف تحت الإعلانات المعلقة واللافتات.

- تجنب البقاء في الأماكن المفتوحة وخاصة إذا كنت مصابا بالحساسية أو الربو أو التهابات صدرية.

- إلزم المنزل وتابع النشرات الجوية وأخبار العاصفة حتي مرورها بسلام.