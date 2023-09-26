أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26-9-2023.. الأرصاد توضح سيطرة مرتفع جوي على البلاد: صرحت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن هذه الأيام تشهد سيطرة لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما أدى إلى ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

يسود طقس حار أثناء ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة الغظمى والصغرى

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26-9-2023.. الأرصاد توضح سيطرة مرتفع جوي على البلاد

القاهرة 35 24 درجة مئوية.

العاصمة الإدارية 35 24 درجة مئوية.

6 أكتوبر 36 23 درجة مئوية.

بنها 35 24 درجة مئوية.

دمنهور 34 24 درجة مئوية.

وادي النطرون 36 23 درجة مئوية.

كفر الشيخ 34 23 درجة مئوية.

المنصورة 35 24 درجة مئوية.

الزقازيق 36 25 درجة مئوية.

شبين الكوم 35 24 درجة مئوية.

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طنطا 34 24 درجة مئوية.

دمياط 32 25 درجة مئوية.

بورسعيد 33 24 درجة مئوية.

الإسماعيلية 36 23 درجة مئوية.

السويس 35 23 درجة مئوية.

العريش 33 24 درجة مئوية.

رفح 32 25 درجة مئوية.

رأس سدر 36 23 درجة مئوية.

نخل 35 16 درجة مئوية.

كاترين 33 15 درجة مئوية.

الطور 34 25 درجة مئوية.

طابا 34 25 درجة مئوية.

شرم الشيخ 39 29 درجة مئوية.

الإسكندرية 32 23 درجة مئوية.

العلمين 31 23 درجة مئوية.

مطروح 30 22 درجة مئوية.

السلوم 31 19 درجة مئوية.

سيوة 37 20 درجة مئوية.

رأس غارب 38 27 درجة مئوية.

الغردقة 39 28 درجة مئوية.

سفاجا 38 28 درجة مئوية.

مرسى علم 38 27 درجة مئوية.

شلاتين 37 27 درجة مئوية.

حلايب 34 27 درجة مئوية.

أبو رماد 36 28 درجة مئوية.

رأس حدربة 35 29 درجة مئوية.

الفيوم 35 24 درجة مئوية.

بني سويف 36 23 درجة مئوية.

المنيا 37 21 درجة مئوية.

أسيوط 38 22 درجة مئوية.

سوهاج 38 23 درجة مئوية.

قنا 43 25 درجة مئوية.

الأقصر 42 26 درجة مئوية.

أسوان 43 27 درجة مئوية.

الوادي الجديد 42 20 درجة مئوية.

أبو سمبل 43 27 درجة مئوية.