نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023: كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم يكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون الطقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

يوجد انخفاض في نسب الرطوبة ليلًا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

شبورة مائية كثيفة من الساعه 4:00 صباحا إلى 7:00 صباحا تقريبا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ظهور الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

نصائح هيئة الأرصاد للقيادة أثناء وجود الشبورة المائية على الطرق

القيادة بهدوء تام.

لا تقود السيارة في حالة انعدام الرؤية.

إضاءة كشافات الشبورة المائية. زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.

استعمال مساحات الزجاج باستمرار. فتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

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حالة البحرين الأحمر والمتوسط

حالة البحر الأحمر: تكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر المتوسط: تكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية وشمالية شرقية.