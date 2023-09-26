وزير الرى يتابع أعمال تطوير نظام الخدمات الطبية المقدم للعاملين بالوزارة وأسرهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 11:28 صباحاً - سويلم : الحرص على متابعة أحوال العاملين بالوزارة ، واتخاذ ما يلزم لتحسين بيئة العمل

- زيادة الدعم المقدم للعمليات الجراحية ، وإستحداث صرف مساهمة مالية للحالات المرضية الحرجة والإستثنائية

- زيادة المساهمة المالية السنوية المقدمة للعاملين الحاليين والعاملين المحالين للمعاش

- التوجيه بسرعة نهو مقترح اللائحة المالية لنظام الخدمات الطبية لتحسين الخدمات الطبية

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من السيد المهندس/ علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه ورئيس مجلس إدارة نظام الخدمات الطبية بالوزارة بخصوص أعمال تطوير نظام الخدمات الطبية المقدم للعاملين بالوزارة وأسرهم .

وصرح الدكتور سويلم أنه حريص على متابعة كل ما يخص أحوال العاملين بالوزارة ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين بيئة العمل وتوفير الخدمات اللوجيستية للعاملين وأسرهم بقدر الامكان ، بما ينعكس إيجابيا على منظومة العمل .

وأضاف سيادته أنه تم زيادة الدعم المقدم للعمليات الجراحية للعاملين بالوزارة بواقع ٥٠ % من قيمة العملية وبحد أقصى يتراوح بين ١٥٠٠ جنيه الى ٥٠ ألف جنيه طبقاً لطبيعة العملية (صغرى – متوسطة – كبرى – ذات مهارة) ، كما تم إستحداث صرف مساهمة مالية للحالات المرضية الحرجة والإستثنائية لمساعدتها على مصاريف العلاج المرتفعة كعلاج مرضى السرطان .

كما تم رفع المساهمة المالية السنوية المقدمة للعاملين الى ٥٠٠٠ جنيه و ١٣ الف جنيه للحالات المزمنة ، ورفع الحد الاقصى المقدم للسادة الذين تجاوزوا السن القانونية لترك الخدمة لتصبح ٥٠٠٠ جنيه .

كما تم الموافقة على ضم أسر العاملين المتعاقدين بالهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل مع أسوة بالأعضاء المشتركين بنظام الرعاية الصحية ، كما تم مؤخرا الموافقة على صرف إعانات مالية لعدد (٢١) حالة وفاة على أن يصرف لكل حالة ١٥ ألف جنيه .

وقد وجه الدكتور سويلم بسرعة نهو مقترح اللائحة المالية لنظام الخدمات الطبية بالشكل الذى يسمح بتحسين الخدمات الطبية المقدمة للعاملين وأسرهم .