الرئيس السيسي يؤكد ضرورة طرح الأفكار العلمية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 11:28 صباحاً - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء ضرورة طرح الأفكار العلمية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

وناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ـ خلال الاجتماع ـ جودة التعليم والتنافسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.. كما أطلع المجلس الأعلى للجامعات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على موقف اعتماد الجامعات المصرية من المؤسسات الدولية.

واستمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى شرح مفصل من رئيس جامعة الإسكندرية عن جهود ربط البحث العلمي بالصناعة، كما استمع إلى شرح من رئيس جامعة القاهرة عن الجهود المبذولة لرفع تصنيف الجامعة في المؤشرات الدولية، واطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على جهود جامعة طنطا لدعم مشاركة الطلاب في مبادرة "حياة كريمة" .

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى جامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.