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شاهد.. وصول الرئيس السيسى جامعة قناة السويس للاحتفال بتفوق جامعات مصر

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 11:29 صباحاً - ينشر "صوت الأمة"، لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جامعة قناة السويس، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل منذ قليل إلى جامعة قناة السويس ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

واجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر

وناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جودة التعليم والتنافسية فى مجال التعليم العالي والبحث العلمى أثناء اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات، واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهود جامعة طنطا لدعم مشاركة الطلاب في مبادرة حياة كريمة.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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