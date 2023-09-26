وفاة المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة الاستئناف..واتحاد الكرة ينعيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 12:35 مساءً - توفى صباح اليوم الثلاثاء المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة الإستئناف باتحاد الكرة والنائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض وعضو المجلس الأعلى للقضاء.

وحرص اتحاد الكرة على نعى المستشار عادل الشوربجى فى بيان رسمى قال فيه :" ببالغ الحزن والأسى، ينعي مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ،وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وجميع العاملين، المستشار عادل الشوربجى النائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس لجنة الإستئناف ..سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وانا لله وانا اليه راجعون".