نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: بدء أعمال رصف وتطوير الطريق الأبيض بحى العجوزة بطول 1200م في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بدء تنفيذ مشروع تطوير الطريق الأبيض بنطاق حى العجوزة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والوكالة الفرنسية للتنمية ضمن خطة التطوير والتهيئة الشاملة للمحاور المرورية والطرق بنطاق المحافظة.



وشدد محافظ الجيزة على مسئولى الشركات المنفذة للأعمال بضرورة الإنتهاء من تنفيذ مراحل التطوير وفق الجداول المحددة والتى تشمل رصف الطريق الرئيسى بطول 1200 م، مشيرًا إلى الأهمية الإستراتيجية للأعمال لكون الطريق الأبيض وصلة مرورية هامة تحقق الربط بين محورى الفريق كمال عامر والمهندس شريف إسماعيل مرورًا بالطريق الدائرى.



وأضاف محافظ الجيزة أن الطريق يخدم سكان حى العجوزة ويسهل التنقل للمركبات بين محور 26 يوليو ومحور المهندس شريف إسماعيل ومحور الفريق كمال عامر والطريق الدائرى ومحطة قطارات الصعيد.



من جانبها أشارت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة إلى أن المشروع يأتى ضمن برنامج الإرتقاء الحضرى وتعزيز فرص العمل بالمناطق الغير مخططة، مضيفةً إلى أن الأعمال تشمل تبليط متفرعات الطريق الأبيض مما يسهم فى الإرتقاء بالخدمات المقدمة لسكان المنطقة من أهالى المنطقة.

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