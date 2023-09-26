الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن جهود الدولة فى ملف الثقافة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 02:40 مساءً - شهدت فعاليات جلسة بناء الإنسان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات يوم تميز الجامعات المصرية، عرض فيلم تسجيلي عن جهود الدولة في ملف الثقافة.

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية بالانتباه لثقافة التعلم في مصر، قائلا: "أنا دايما معاكم في أي مبادرة أو طرح تطرحوه يساهم في إنجاح أي جهد للدولة، لكن أثناء عملكم انتبهوا جدا لثقافة التعلم في مصر.. يعني المجتمع المصري بيتعامل مع التعليم إزاي؟ عنده استعداد يقبل يجرب لغاية فين؟ ويتحمل لغاية فين؟ علشان مانجيش نعمل طرح، وإحنا شفنا الكلام ده خلال السنوات الماضية، وشفنا تخوف الناس من التغيير ليكون على حساب أولادها، وده أمر نقبله ونحترمه لأنه طبيعي، أنا ابني أو بنتي في المدرسة وانت بتقول فيه طرح جديد.. وأنا مش مطمن وخايف للطرح ده يؤذي أولادنا في التجربة".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته بجلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر: "أتصور دايما أننا بحاجة إلى حوار مجتمعي قبل الطرح.. تعالوا يبقى عندي فرصة أطمن الناس بإجراء آخر، إجراء تبادلي انتقالي، يعني بعمل معاك المرحلة دي دلوقتي وانت خايف وأنا خايف معاك، طب أنا هعمل مرحلة انتقالية حتى تترسخ التجربة أو المسار المطروح بإجراء إضافي يعالج أي آثار جانبية للفكرة".