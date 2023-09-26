نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أزمة بمجلس النقابة.. حملة توقيعات ضد "جمعية الصحفيين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق عدد من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، حملة توقيعات رافضة لإطلاق عضو بمجلس النقابة لجمعية مُشهّرة باسم الصحفيين، وتقدّم خدمات باسم الصحافة، واعتبروا ذلك كيانًا موازيًا للنقابة.

ودعا الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، مجلس النقابة، لاجتماع طارئ عصر الأربعاء المقبل؛ لمناقشة أزمة إنشاء أحد أعضاء مجلس النقابة لجمعية مُشهّرة باسم الصحفيين والنقابة.

وأثار ذلك حفيظة الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، واعتبر البعض ذلك كيانًا موازيًا للنقابة، باعتبار أنه يُقدّم خدمات هي في الأصل من اختصاصات مجلس النقابة، وطالب صحفيون، النقيب وأعضاء المجلس بتوضيح الأمر.