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الرئيس السيسى يتبادل التهنئة مع الزعماء العرب والمسلمين بمناسبة المولد النبوى

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 03:34 مساءً - تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - في برقياته لأشقائه الزعماء العرب والمسلمين، اليوم الثلاثاء، عن أصدق تهانيه القلبية، وأطيب تمنياته الأخوية؛ بمناسبة حلول هذه الذكرى المباركة، داعيا الله - عز وجل - أن ينعم على شعوبهم الشقيقة بالتقدم والازدهار، وعلى شعوب الأمة الإسلامية بالمزيد من السلام والرقي والرخاء.

كما بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج، نقلتها السفارات والقنصليات المصرية حول العالم؛ بمناسبة حلول هذه الذكرى العطرة.

كما تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، برقيات تهنئة بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، من كبار رجال الدولة؛ أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم لسيادته، وأطيب تمنياتهم لمصرنا العزيزة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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