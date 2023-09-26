الرئيس السيسي: الجوائز المقدمة لأبطالنا الحاصلين على بطولات مش متواضعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 04:35 مساءً - تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن خروج بعض الأبطال الرياضيين إلى الخارج، قائلا: "محتاجين تبذلوا مجهود أكبر.. الجهد اللى بتعملوه مبيتمش تسويقه بشكل كويس، لأن ده جهد كل قطاعات الدولة محل دعم واهتمام".

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر: "لما يجيى شاب من عندنا ساب مصر وراح.. لو أنا النهاردة وزير للشباب أو كحكومة مبتتكلمش بجلاء ووضوح وبشكل مباشر للناس.. هيقلل كتير من كل الجهد اللى بتتكلم عليه ده".

واصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "أفكار إدارة مراكز الشباب والنوادى لا قبل لنا به ولازم تشوفه صيغة مالية أخرى علشان تتعاملوا بيها مع الموضوع وتقدروا فى رفع كفاءة 4 آلاف مركز شباب.. وبدانا بيه مع الدكتور خالد.. لو المراكز دى مش هتغطي انفاقها هترجع مرة تاني والدولة مش هتقدر كل شوية تدخل تعمل تكلفة مالية ضخمة جدا لهذا العدد لاستعادة كفاءته مرة تانية".

أكمل الرئيس: "عاوز منك تقول للناس اللى بتسمعونا.. بنرعى أبطالنا إزاى؟: بس عاوز الناس تعرف الناس بتسمع جانب إن ابننا مشي وسابنا علشان احنا مدعمنهوش أو مش مهتمين بيه.. اتمني إن كل ولادنا وبناتنا يبقوا أحسن حاجة في كل حاجة.. المواضيع دي تمثل نقطة مش طيبة في نسيج الجهد اللى بتبذلوه.. فى كل الجوايز اللى كانت تقدم لكل أبطالنا الحاصلين على بطولات رقم لا يعبر عن تقديرنا ليه.. هما يستحقوا اكبر من كده بكتير.. لكن الرقم مش متواضع قوي".

أكد الرئيس: "اللى حصل أكثر من مرة وممكن يطلع بيان من عندك أو تعليق.. أتصور فى الجلسة دى وكل الناس بتسمع مهم أوي يعرفوا إننا مهتمين بولادنا وشبابنا.. واحنا نقول".