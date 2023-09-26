نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاشات وإذاعات "الوطنية للإعلام" تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعدت قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام، خريطة برامجية للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف؛ حيث يتم تطويع العديد من البرامج، وتخصيص فترات مفتوحة، لعرض السيرة النبوية والدروس المستفادة منها، وجاءت الخريطة كالتالي:

الإذاعة المصرية

احتفال إذاعة القران الكريم بمولد الرسول صلي الله عليه وسلم؛ حيث جاءت خطة احتفال شبكة القرآن الكريم للاحتفال بالمولد النبوي الشريف مقسمة إلي:

أولًا.. الإذاعات الخارجية: نقل احتفال شبكة القران الكريم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام عقب صلاة المغرب ويتضمن الاحتفال تلاوة قرآنية - دروس عن ميلاد الرسول صل الله عليه وسلم - ابتهالات دينية.

ثانيًا.. فترات مفتوحة: فترة "الإسلام والحياة" تحت عنوان الرسول وبناء الأمة د. نبيل السالموطي، فترة "وانك لعلى خلق عظيم" د. عصام الروبي، وفقرة "الرسول في بيته" د. أسامة فخري الجندي.

ثالثًا.. البرامج: تطويع البرامج للحديث عن المناسبة ومنها: الأسرة والمجتمع، كتابات إسلامية، كما يتم إذاعة سهرة من التراث الإذاعي لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

شبكة البرنامج العام

فترة الصباح ومكالمة هاتفية مع الشيخ محمد حسن قاعود من علماء وزارة الأوقاف والحديث عن سيرة النبى ( صل الله عليه وسلم ) ورسالة الإسلام السمحة.

وفي فترة الضحي فترة بعنوان "ولد الهدي" ونستضيف خلالها د. الشحات عزازي للحديث عن اخلاق النبي (صل الله عليه وسلم ).

بالإضافة إلى إذاعة أمسية خاصة بهذه المناسبة الجليلة بعد صلاة المغرب من مبنى الإذاعة والتليفزيون.

سيتم تطويع عدد من البرامج ومنها: "حديث الصباح" تحت عنوان عناية الله بمولد سيد الخلق، برنامج "رأي الدين" وبرنامج "لؤلؤة من السنة" برنامج "أنوار الحبيب" برنامج "مجلة ينابيع" وتتحدث الحلقات عن السيرة النبوية وأحداث المولد.

سوف تذاع عدد من السهرات الدرامية ومنها: مولد النور، حبيبي يا محمد، مولد الحق.

إذاعة الكبار

فترة مفتوحة "اشرقت شمس الهدي" تتناول المعاني والدلائل الايمانية من حياة الرسول منذ طفولته وصباه وشبابه.

"مولد الهادي محمد" تتناول كيفية تطبيق سنة الرسول صل الله عليه وسلم والتخلق بأخلاقه وفضائله وكيفية تعليم أبنائنا خلق الرسول الكريم في حياتنا اليومية.

"مداحين النبي" تختص بأهم قصائد مدح الرسول صل الله عليه وسلم.

إذاعة الشرق الأوسط

فترة "بريك" تذاع مجموعة من أغاني دينية حديثة وقديمة مميزة

فقرة "سيرة ومسيرة" تتحدث عن الأعمال الفنية الدينية وأهم الأعمال التي تناولت سيرة رسول الله صل الله عليه وسلم

فقرة "رسول الإنسانية" تستضيف احد علماء الازهر الشريف للتحدث عن ميلاد الرسول صل الله عليه وسلم الذي كان بمثابة رحمة وإنسانية للبشرية

كما تذاع سهرة درامية بعنوان "مولد أمة".

شبكة الشباب والرياضة

فترة "محمد رسول الإنسانية" تتناول سيرة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وكيف غيرت رسالته الوسطية العالم

فترة " في عز الزحمة" تتضمن عرض مسامع من الأفلام التي تناولت سيرة ومولد الرسول الكريم.

برنامج "ربيع القلوب" يستضيف احد علماء الازهر والاوقاف للحديث عن سيرة الرسول الكريم ونشأته ودعوته الوسطية السمحة.

سهرة "غنوة وفكرة في أحلي ذكري" سهرة غنائية تتضمن باقة من أجمل الأغنيات في ذكري المولد النبوي الشريف.

صوت العرب جاءت خريطة احتفالية صوت العرب عبر تطويع بعض البرامج والفقرات المفتوحة للحديث عن المناسبة ومن ابرزها: "صباح الخير يا عرب" وفقرات عن الرسول الكريم ومولده، "اسرتي العربية" عن الاقتداء بأعمال وتصرفات الرسول المريم مع اسرته، "بالعربي" حول الابتهالات والإنشاد الديني في المناسبة، "من اسرار الكون والحياة"، "عندما تغني الدراما". كما تطوع الخريطة الغنائية في هذا اليوم للاحتفال بالمناسبة.

قطاع قنوات النيل المتخصصة

أعد قطاع قنوات النيل المتخصصة خطة برامجية متميزة احتفالًا بالمولد النبوي الشريف وجاءت الخريطة كالتالي:

قناة النيل الثقافية

طوعت القناة العديد من برامجها للاحتفال بهذه المناسبة العطرة منها: ع الأصل دور، الأعمدة السبعة، كما تذيع القناة عدد من البرامج التسجيلية منها إبداع عن عروسة المولد، عن قرب عن المسجد النبوي والمولد النبوي الشريف والفيلم التسجيلي "بقيع مصر" عن شارع الأشراف.

وفي السهرة تذيع القناة حفل فني "الليلة المحمدية" يليه حفل خاص للفنان محمد ثروت بمناسبة المولد النبوي الشريف.

قناة العائلة

تذيع القناة على مدار اليوم العديد من البرامج والفقرات للاحتفال بالمولد النبوي الشريف منها عدد من حلقات برنامج "آل البيت"، صلصال الأطفال "قصص الأنبياء"، وفي العاشرة مساءً سهرة الليلة المحمدية وفي الخامسة فجرًا الفيلم العربي "هجرة الرسول".

قناة نايل لايف

طوعت القناة برنامجيها الرئيسيين "نهارك سعيد"،"صفحة جديدة" للاحتفال بالمولد النبوي الشريف وفي الخامسة مساءً تذيع أوبريت "إمام الأنبياء" يليه حلقة خاصة من برنامج "ذكريات".

نايل دراما

تحتفل القناة بهذه المناسبة العظيمة من خلال برنامج الهواء "مساء الفن" والذي يستضيف أحد منشدي المدائح النبوية الشريفة.

نايل سينما

تذيع القناة في الحادية عشرة مساء الثلاثاء الفيلم العربي "الرسالة" من إخراج مصطفى العقاد ويعاد إذاعته في الخامسة من مساء اليوم التالي الأربعاء.

ماسبيرو زمان

كعادتها في كل عام تحتفل القناة على مدار اليوم بهذه المناسبة بالعديد من البرامج الدينية والأوبريتات الدينية منها أوبريت النبأ العظيم والليلة الكبيرة وبرامج حديث الروح، الشارع المصري، ديني نادر، في بيوت الله، لقاء الإيمان، دعائم الإسلام، في رحاب الإيمان، لقاء الإيمان.

القنوات الإقليمية

تقدم القنوات الإقليمية خريطة برامجية حافلة للاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف،وتقوم القنوات علي مدار اليوم بتطويع برامجها من أجل تلك المناسبة العطرة وذلك بإستعراض مظاهر الإحتفال في الأقاليم المختلفة، وتتضمن الخريطة العديد من البرامج والفقرات المفتوحة وعرض مجموعة كبيرة من الألحان والأغاني الشهيرة المرتبطة بالمولد النبوي الشريف فضلًا عن إذاعة مجموعة من الأعمال الدرامية وجاءت خريطة الاحتفال كالتالي

قناة القاهرة

طوعت القناة العديد من برامج اليوم احتفالًا بهذه المناسبة العطرة منها: صباح القاهرة، روضة الرحمن، بيتي جنتي، الكاميرا بين الناس، مهنة وأسرار، بالريشة والقلم، من قلب القاهرة، كما تعرض القناة في سهرتها السهرة الدينية "أسماء بنت أبي بكر".

قناة القنال

تذيع القناة على مدار اليوم أجزاء من حفلات الليلة المحمدية والعديد من الأغاني الدينية احتفالًا بهذه المناسبة، كما طوعت القناة برامج اليوم للاحتفال منها يوم جديد، نور النبوة، القنال اليوم، تملي معاك.

قناة الإسكندرية

طوعت القناة كافة برامج اليوم للاحتفال بالمولد النبوي الشريف منها: من قصص الأنبياء، صباح الإسكندرية، بكرة أحلى عيشها أحلى، حكايات وبنعيشها، إسكندرية مباشر، حوار اليوم.

كما تذيع القناة على مدار اليوم العديد من الفقرات والأغاني الدينية والمدائح النبوية، كما تذيع في الثالثة والربع عصرًا السهرة الدرامية "نور النبوة" بطولة أحمد ماهر، مديحة حمدي وفي الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل السهرة الدرامية "الرحمة المهداة" بطولة أحمد مظهر، محسنة توفيق.

قناة الدلتا

تقدم القناة في هذا اليوم العديد من برامجها اليومية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف منها: صباح الدلتا، خير الكلام، دلتا مصر، من بلدي، اسهر معانا Online، كما تذيع في الثانية عشرة بعد منتصف الليل السهرة الدرامية "الكعبة المشرفة".

قناة الصعيد

تحتفل القناة بالمولد النبوي الشريف عبر شاشتها بتطويع عدد من برامجها منها صباح الصعيد، ست الستات، ساعة لقلبك، أغاني ومعاني، وفي فترة السهرة تذيع القناة الفيلم التسجيلي "المولد" يليه السهرة الدرامية "في ذكرى المولد"، كما تذيع القناة على مدار اليوم العديد من الأغاني الدينية والمدائح النبوية.

قناة طيبة

تحتفل القناة بهذه المناسبة الشريفة بالعديد من برامجا منها صباح طيبة، حياتنا، شارع الجنوب كما تذيع القناة على مدار اليوم العديد من الأغاني الدينية احتفالا بالمولد الشريف وفي الحادية عشرة والنصف مساءً تذيع القناة السهرة الدينية "عبدالله بن مسعود".