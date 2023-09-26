مصطفى محمد ضمن الأعبين المرشحين على جائزة شهر سبتمبر في نانت

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 06:31 مساءً - أعلن نادي نانت الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة لاعب شهر سبتمبر في الفريق للموسم الحالي 2023-2024.

وتواجد مصطفى محمد في قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في فريق نانت خلال شهر سبتمبر الجاري والتي ينافس فيها الأناكوندا عدداً من اللاعبين الآخرين.

ووفقاً للموقع الرسمي لنادي نانت فإن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر كالتالي: "ريمي ديكامب، دوجلاس أوجوستو، موسيس سيمون، ومصطفى محمد".

وسبق أن توج مصطفى محمد بجائزة لاعب الشهر في فريق نانت خلال شهر أغسطس بعد الحصول على أعلى الأصوات من قبل الجماهير التي تشجع النادي.

وأحرز مصطفى محمد هدفين خلال شهر سبتمبر في 3 مباريات خاضها وجاءت في مرمى مارسيليا، بالإضافة الى لوريان.

مصطفى محمد

ورفع مصطفى محمد أهدافه خلال الموسم الحالي فى الدوري الفرنسي إلى 5 أهداف خلال أول 6 جولات من المسابقة شارك فى 5 مباريات منها أساسيا بالإضافة إلى مباراة كبديل. وأصبح مصطفى محمد فى وصافة هدافى الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي، برصيد 5 أهداف، خلف كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، صاحب الصدارة برصيد 7 أهداف. وبات مصطفى محمد أصبح أول لاعب من فريق نانت ينجح فى تسجيل 5 أهداف خلال أول 6 جولات من المسابقة، منذ جافيت ندورام، خلال موسم 1995 - 1996.

وجاءت أرقام مصطفى محمد في الدوري الفرنسي، كالتالى..

شارك في 6 مباريات

سجل 5 أهداف

466 دقيقة مشاركة

متوسط هدف كل 93 دقيقة

هدفان من ركلتى جزاء

هز شباك: تولوز، موناكو هدفين، مارسيليا، لوريان