حالة الطقس .. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 07:27 مساءً - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انخفاض درجات الحرارة.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وقالت غانم تشهد البلاد استقرارا في الأحوال الجوية حتى السبت المقبل، واعتبارًا من الأحد القادم تنخفض درجات الحرارة، وتعود إلى المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت.

وأضافت غانم: لن تشهد البلاد أي فرص لسقوط الأمطار، حتى نهاية هذا الأسبوع على أي منطقة من مناطق الجمهورية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، من درجتين إلى 3 درجات العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية.

استقرار في الأحوال الجوية

وتابعت: يسود البلاد استقرار في الأحوال الجوية، مع ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، أجواء حارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى أجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد، وخلال فترات الليل معتدلة تماما أجواء لطيفة في معظم المحافظات.

وواصلت: تنخفض درجات الحرارة فور غياب أشعة الشمس، تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانًا.

وأكدت أن البحرين الأحمر والمتوسط يشهدان حالة جوية معتدلة، ومؤهلين لكافة أعمل الصيد والتنزه، واعتبارًا من يوم الأحد تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا، وتعود لمعدلاتها الطبيعية.

وحذرت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائلة: القيادة بهدوء تام خلال فترة الشبورة المائية، مع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة الظهيرة، وارتداء الملابس القطنية وغطاء للرأس، مع تناول قدر كبير من السوائل.