نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الوطنية للصحافة" تهنئ لمؤسسة الأهرام ومجلة الأهرام العربي بجائزة الصحافة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدّم المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئه الوطنية للصحافة، بالتهنئة لمؤسسة الأهرام ومجلة الأهرام العربي، ورئيس التحرير جمال الكشكي؛ لفوزها للعام الرابع على التوالي بجائزة الصحافة العربية، حيث أعلن منتدى الإعلام العربي اليوم الثلاثاء بدبي، أسماء الفائزين بجوائز دورته الثانية والعشرين، التي تُقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

حصل الزميل أحمد دياب على جائزة الصحافة السياسية، الذي تقدّم بموضوع نشرته "الأهرام العربي"، عنوانه "الحرب الروسية – الأوكرانية ليست أولاها.. حروب الغرب الطويلة وصعود الشرق حول الصين" وكانت "الأهرام العربي"، قد فازت بثلاثة جوائز، مُنحت على التوالي إلى سيد محمود وعزمي عبدالوهاب ومحمد عيسى.

وثمّن رئيس الهيئة في بيان له، على التطوير الملموس الذي تشهده الصحافة القومية، وهو ما تجسّد في حصول الأهرام العربي على جائزة الصحافة العربية للعام الرابع على التوالي، مُتمنيًا لجميع الإصدارات الصحفية القومية المزيد من النجاح والتفوّق.