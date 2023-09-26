الرئيس السيسى يكرم عددًا من أوائل الخريجين خلال فعاليات تفوق جامعات مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 08:25 مساءً - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدداً من أوائل الخريجين ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، باستاد هيئة قناة السويس.

وشهد الحفل، تقديم عروضاً فنية لكورال روح الشرق، يقدمها شباب جامعات مصر، باستاد هيئة قناة السويس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ببحث مضاعفة قيمة الجوائز للأبطال الرياضيين، قائلا: "عاوز دعم للأبطال الرياضيين.. فكر وادرس ونزود المستويات المعنية ويتم مضاعفتها للأبطال وشباب مصر.. وقولي الرقم كام؟".

فيما أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الحد الأقصى للبطل الأولمبي يحصل على معاش مدى الحياة ومكافأة 2 مليون جنيه، وهناك تدرج في بطولات العالم تبدأ من 500 ألف جنيه، والبطولات الأفريقية من 200 – 300 ألف جنيه، ومتوسط الجوائز للألعاب الفردية ليس قليلا.. وكرة القدم لها نظام احترافي".