فيفا يعلن طرح 30% من تذاكر كأس العالم للأندية 2023

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 09:31 مساءً - طرح موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأن، الدفعة الأولى من تذاكر مباريات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل خلال الفترة ما بين 12 و22 بمدينة جدة بالسعودية.

وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي، أن المرحلة الأولى تشهد طرح ثلاثة أنواع من التذاكر، وهي تذاكر لمباراة واحدة، وباقة تذاكر خاصة بالملعب (حزمة خاصة بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وحزمة خاصة بملعب الأمير عبدالله الفيصل)، وباقة لكل المباريات، مؤكدا أنها تشمل أيضا تذاكر لذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن المقرر أن يكون هناك ثلاث مراحل لبيع تذاكر كأس العالم للأندية، حيث سيتم طرح المزيد من التذاكر في المرحلتين الثانية والثالثة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

وسيجرى إطلاق منصة إعادة بيع رسمية قبل بداية البطولة، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حينها، حسب ما أشار إليه فيفا.

ومن المتوقع، أن يشهد مونديال الأندية بالسعودية، حضور عدد كبير من مشجعي النادي الأهلي الذي سيشارك في النسخة القادمة بصفته بطلا لـ دوري أبطال أفريقيا. وأجريت قرعة البطولة مؤخرًا، وأسفرت عن وقوع الأهلي في مواجهة مع، الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي. وتشهد البطولة، مشاركة مانشستر سيتي الإنجليزي لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا. ويبدأ بطل الدوري الإنجليزي مشواره في مونديال الأندية من الدور نصف النهائي، حيث يلتقي الفائز من مواجهة ليون المكسيكي وأوراوا الياباني. وجاءت مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023 كتالي:



الافتتاح ..اتحاد جدة السعودي مع أوكلاند سيتي النيوزلندي يوم 12 ديسمبر.

الأهلي مع الفائز من الاتحاد أو أوكلاند يوم 15 ديسمبر 2023.

أوراوا رد دايموندز الياباني مع ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف يوم 15 ديسمبر.

بطل كوبا ليبرتادوريس مع الفائز من مباراة الأهلي 18 ديسمبر 2023.

ليون أو أوراوا مع مانشستر سيتي يوم 19 ديسمبر 2023.

مباراة المركز الثالث يوم 22 ديسمبر 2023.

نهائي كأس العالم للأندية 2023 يوم22 ديسمبر 2023.