نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الهجرة: دعم الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق النائية بجهود المشاركين من المصريين في الداخل والخارج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج عن سعادتها بما تقدمه مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من جهود تنموية لدعم الفئات الأولى بالرعاية في المناطق النائية بجهود المساهمين والمشاركين من المصريين في الداخل والخارج.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج، إن المؤسسة تتميز في حرصها على القيام بمسؤولياتها المجتمعية بتعاون الجميع ودعم يصل من المصريين المقيمين في الخارج، خاصة الموجودين في استراليا وامريكا وخاصة كبار العائلات هناك.

وأشارت جندي إلى أن هذا الدعم الكبير الذي تقدمه المؤسسة يعكس الدور الذي يقوم به المتبرعون من خلال المؤسسة وحرصهم على دعم المناطق الأكثر احتياجا، وهو بمثابة شهادة ثقة في هذه المؤسسة التي يحرص هؤلاء على أن يكونوا معها يدا بيد من أجل غدٍ أفضل.

وزيرة الهجرة

وزيرة الهجرة

وزيرة الهجرة