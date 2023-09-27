نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكرتير العام بالجيزة يتفقد مجمع مدارس منشأة البكاري للوقوف على استعدادات العام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة القيادات التنفيذية بالمرور على المدارس للوقوف على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وفي ذلك الاطار قام اللواء شاكر يونس السكرتير العام، بجولة تفقدية لمتابعة الاستعدادات بمجمع مدارس منشأة البكاري بحي الهرم لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

تابع السكرتير العام مستوي النظافة بمجمع المدارس وكفاءة مقاعد الجلوس الخاصه بالطلاب والنظافة بدورات المياه وتوافر عناصر الأمان بالسلالم والفصول.

وأكد اللواء شاكر يونس على ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

رافقه خلال الجولة طه عبد الصادق رئيس حي الهرم ومدير الإدارة التعليمية. اللواء شاكر يونس السكرتير العام بالجيزة اللواء شاكر يونس السكرتير العام بالجيزة اللواء شاكر يونس السكرتير العام بالجيزة اللواء شاكر يونس السكرتير العام بالجيزة اللواء شاكر يونس السكرتير العام بالجيزة اللواء شاكر يونس السكرتير العام بالجيزة اللواء شاكر يونس السكرتير العام بالجيزة اللواء شاكر يونس السكرتير العام بالجيزة