نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تُكرّم محمود التهامي خلال احتفال المولد النبوي الشريف (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرّمت نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، الشيخ محمود التهامي، خلال الحفل الذي أحياه بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وأحيا الشيخ محمود التهامى، احتفالية نقابة الصحفيين، بمناسبة المولد النبوي الشريف تحت عنوان "الليلة المحمدية".

أُقيم الحفل اليوم الثلاثاء؛ حيث احتفل التهامى بعدد من القصائد، والابتهالات والأناشيد الدينية، في حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بينها " قمر سيدنا النبى، صعايدة يا رسول الله، ياهو".

أكد جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين/ أن الاحتفالية تأتي في إطار استعادة دور النقابة الثقافي والفني، وإحياء لذكرى مولد سيد الخلق الرسول محمد -عليه الصلاة والسلام- مشيرًا إلى أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مظهر من مظاهر التعظيم، والاحتفاء والفرح بالحبيب المصطفى -صلى الله عليه وآله وسلم-.

ووجّه الشكر للشيخ محمود التهامي على اهتمامه بمشاركة الصحفيين في هذه الاحتفالية، كما وجّه الشكر للزميلة منى الصاوي الصحفية المُتخصصة في ملف الإنشاد الديني بمؤسسة دار التحرير، على جهودها في التحضير للحفل.

من جانبه، أشاد "التهامي" بجهود نقابة الصحفيين في نشر الثقافة، ورفع الوعي، والحفاظ على الهوية المصرية، لا سيما جهود دعم الإنشاد الديني كونه مكوّنًا رئيسيًا للهوية، وتشكيل الوعي الفني والثقافة.

وأضاف أن نقابة الصحفيين كيان عريق، يضم قامات الدولة المصرية من كُتّاب ومُفكّرين وأدباء، مُوجهًا الشكر لنقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي على الدعوة لإحياء الحفل.

الحفل حضره الزملاء الصحفيون وأسرهم، ولفيف من الشخصيات العامة والفنانين المُحبين للإنشاد، كما تم وضع شاشات عرض خلال الحفل بأدوار النقابة، حتى يتمكّن أكبر عدد من متابعة الحفل.

2f0553e2-b782-4fde-ab13-a4fe7b9ba64a

8d3a809b-9b4e-4f6a-9bed-b546f3ff2ed4

d3b97415-66eb-4487-9181-0832f2d31363

8813f941-2cab-4ded-a6c5-be4719a7b9e1

e6e34788-77e2-4259-ae55-bd4d9965a7fa

dcfe2e86-3401-43eb-8449-1cfc8db7fbdf

4c3a413c-d153-4cf0-a166-81f65d5849bf

adc10a95-4144-4eb1-bfcf-af6a35ef0f68

d5e6e360-a2b4-49a3-852f-2b1ffed64681

ded9cdae-724d-4dd4-8316-ea6941d06144

0cab8e5e-db52-4097-8846-6bfd2fe878fc

d1d1e93a-1b75-4efa-9948-c6b3911329c9

f6dab6e1-2e34-4c6b-88f2-06ba9f42b2b8

fa134290-b31a-4073-9855-27cf550dd1f5

dc66a2e0-21db-4d90-941e-cfa848f50972

2d5c5fe5-e718-4ea7-86be-d998c219bc20

93a6dd54-f649-4dea-815c-d79910b75727

fd9e80a4-561c-4341-8919-b58063e452b9