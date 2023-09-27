نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس.. شبورة مائية وطقس حار نهارًا علي بعض المناطق اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم الأربعاء 27/9/2023 بجميع المحافظات

حالة الطقس شبورة مائية وطقس حار نهارًا علي بعض المناطق المصرية.

وتستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية فيما يلي حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر بجميع المحافظات حالة الطقس اليوم.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023

حالة الطقس اليوم.. طقس حار نهارًا اليوم علي محافظة القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلًا علي شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الشبورة المائية والضباب:-

توقع خبراء الأرصاد وجود شبورة مائية اليوم الأربعاء علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس.. شبورة مائية وطقس حار نهارًا علي بعض المناطق

درجات الحرارة العظمى والصغري اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023



- محافظة القاهرة العظمي: 35

والصغري 24

- العاصمة الإدارية العظمى:35،والصغري: 24

- 6 أكتوبر

العظمي: 36، والصغري: 23

- بنها

العظمي: 35،و الصغري: 24

- دمنهور

العظمي: 34، والصغري: 24

- وادي النطرون

العظمي: 36،والصغري: 23

- كفر الشيخ

العظمي: 34 والصغري: 23

- المنصورة

العظمي: 35 والصغري: 24

- الزقازيق

العظمي: 36، والصغري: 23

- شبين الكوم

العظمي: 35،والصغري: 24

- طنطا

العظمي: 34، والصغري: 24

- دمياط

العظمي: 32 ، والصغري: 25

حالة الطقس.. شبورة مائية وطقس حار نهارًا علي بعض المناطق

- بورسعيد

العظمي: 33، والصغرى: 25

- الإسماعيلية

العظمى:36 ، والصغري: 23

- السويس

العظمي: 33 ، والصغرى: 24

- العريش

العظمي: 33، والصغرى: 24

- رفح

العظمي: 32، والصغري: 25

- رأس سدر

العظمي: 36 والصغري: 23

- نخل

العظمي: 34 ، والصغري: 15

- كاترين

العظمي: 33 والصغري: 15

-الطور

العظمي: 34، والصغري: 25

- طابا

العظمى: 34 ، والصغرى: 25

- شرم الشيخ

العظمي: 39، والصغرى: 29

-الإسكندرية

العظمي: 33 ، والصغرى: 23

- العلمين

العظمي: 32 والصغري: 23

- مطروح

العظمي: 32، والصغري: 23

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- السلوم

العظمي: 34، والصغرى: 21

- سيوة

العظمي: 36 ، والصغري: 20

- رأس غارب

العظمي: 38، والصغري: 27

- الغردقة

العظمي: 37، والصغري: 28

- سفاجا

العظمي: 38 والصغرى: 28

- مرسي علم

العظمي: 38 ، والصغري: 27

- شلاتين

العظمي: 40 ، والصغري: 27

- حلايب

العظمي: 34 والصغري: 27

- أبو رماد

العظمي: 36 والصغري: 28

- رأس حدربة

العظمي: 35، والصغري: 29

- الفيوم

العظمي: 36، والصغري: 23

- المنيا

العظمي: 37، والصغري: 22

- بني سويف

العظمي: 36، والصغري: 23

- أسيوط

العظمي: 38 والصغري: 23

- سوهاج

العظمي: 40 والصغري: 25

- قنا

العظمي: 43، والصغرى: 26

- الأقصر

العظمي: 45، والصغرى: 27

- أسوان

العظمي: 45، والصغرى: 27

- الوادي الجديد

العظمي: 42 ، والصغري: 22

- أبو سمبل

العظمي: 43، والصغرى: 27

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