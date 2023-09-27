الجريدة الرسميه تنشر قرارين للرئيس بإضافة كليات لجامعتى بنى سويف الأهلية وأكتوبر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 03:31 مساءً - نشرت الجريدة الرسميه قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 415 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2022 بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة بنى سويف الأهلية".

و شمل القرار فى ( المادة الأولى ) تُضاف إلى كليات جامعة بنى سويف الأهلية الواردة بالمادة الرابعـة مـن قـرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2022 ،كليه علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء .

كما نشرت الجريدة الرسمية قرارالرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 416 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 244 لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب".

و شمل القرار فى ( المادة الأولى ) تُضاف إلى كليات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب كليه التغذية وتكنولوجيا الغذاء والعلوم التربوية والمعلوماتية الدولية .