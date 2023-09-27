الصحة تكشف السعرات الحرارية لحلوى المولد النبوى.. اعرف تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 05:33 مساءً - كشفت وزارة الصحة والسكان عن السعرات الحرارية الخاصة بأنواع الحلوى المختلفة للمولد النبوى حيث تعبر السعرات الحرارية لبعض حلوى المولد النبوى لكل 100 جرام طبقا لجداول تحليل الأطعمة.
1- الفولية بها 444 سعرا حراريا
2- الحمصية 387 سعرا حراريا
3- السمسمية 619 سعرا حراريا
4- الفستقية 630 سعرا حراريا
5- اللوزية 650 سعرا حراريا
6- البندقية 571 سعرا حراريا
7- الملبن 382 سعرا حراريا
8- النوجة 398 سعرا حراريا
9- اللديدة 526 سعرا حراريا
وحذرت وزارة الصحة والسكان من الإفراط فى تناول حلوى المولد النبوى، وذلك منعا لخطورتها على الصحة.