السفير المصرى فى تركيا يقدم أوراق اعتماده للرئيس التركى.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 سبتمبر 2023 12:35 صباحاً - قدم السفير عمرو الحمامي، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماده إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كسفير لجمهورية مصر العربية لدى الجمهورية التركية، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وقد عبر السفير عمرو الحمامي للرئيس التركي عن اعتزازه بأن يتم تعيينه كأول سفير لمصر لدي تركيا بعد أكثر من 10 سنوات، مؤكداً على اعتزامه العمل على تعزيز العلاقات المصرية التركية والارتقاء بها في كافة المجالات.

من جانبه، نقل الرئيس التركي خالص تحياته إلي الرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وأكد أردوغان علي الإرث التاريخي والحضاري المشترك بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، وأهمية استعادة أطر التعاون بين مصر وتركيا على كافة الأصعدة، مثنياً على مستوى العلاقات التجارية، ومبرزا ضرورة الوصول بها إلى آفاق أرحب في أقرب فرصة، أخذا في الاعتبار أن مصر هي الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا.

الرئيس التركي وسفير مصر لدى تركيا

الرئيس التركى يستقبل السفير المصرى لدى أنقرة