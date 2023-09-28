"هدم مقابر القاهرة التاريخية.. حقائق وتحديات" في ندوة بنقابة الصحفيين

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أحمد جودة - القاهرة - تنظّم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، ندوة تحت عنوان" هدم مقابر القاهرة التاريخية.. حقائق وتحديات"، وذلك في تمام السادسة من مساء السبت 30 سبتمبر الجاري، بقاعة طه حسين في الدور الرابع بالنقابة.

يتحدّث في الندوة الدكتور صالح لمعي رئيس مركز التراث الإسلامي، والخبير الدولي في مشروعات اليونيسكو سابقًا، والدكتور محمد الكحلاوى أستاذ الآثار الإسلامية، ورئيس المجلس العربي لاتحاد الأثريين العرب، والدكتور حسام إسماعيل أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة عين شمس، والأستاذ طارق المري استشاري الحفاظ على التراث الثقافي، وعضو لجنة التراث بالاتحاد الدولي للمعمارين.

يدير الندوة الكاتبة الصحفية نفيسة عبدالفتاح، بالتنسيق مع الكاتب الصحفي علي القماش.