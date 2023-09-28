نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين يتلقّى مذكّرة رافضة لتأسيس "جمعية الصحافة للخدمات والتنمية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدّم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بمذكرة للنقيب خالد البلشي، وأعضاء مجلس النقابة؛ للمطالبة باتخاذ كل الإجراءات القانونية والنقابية لإلغاء تأسيس ما يُسمى بـ "جمعية الصحافة للخدمات والتنمية"، التي أطلقها عبدالرؤوف خليفة عضو مجلس النقابة.

وطال الزملاء في مذكرتهم، النقيب والمجلس، مخاطبة الجهات المعنية لوقف نشاط تلك الجمعية، مؤكدين أن القانون يمنع في نصه أي جهة أو أي كيان ممارسة النشاط الأهلي، مُعتبرين أن هذه الجمعية هي كيان موازي للنقابة، باعتبار أنه يُقدّم نفس الخدمة.

ويعقد مجلس النقابة اليوم، اجتماعًا برئاسة خالد البلشي؛ وذلك لبحث أزمة إنشاء عضو بمجلس النقابة تلك الجمعية دون الحصول على موافقة النقابة والمجلس، ما أثار غضب وتشكيك الجمعية العمومية للنقابة.