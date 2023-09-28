نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1445 هـ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1445هـ حيث بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، كما ألقى الدكتور طارق عبد الحميد عبدالرؤوف مدير عام بوزارة الأوقاف كلمة أشار خلالها إلى أهمية الاقتداء بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده والسير على نهجه فى الإعتدال والوسطية من أجل التصدي للفكر المتطرف ونبذ المبادئ الهدامة والأفكار المتطرفة.

أعقب ذلك تكريم عددًا من الفائزين في المسابقة الدينية السنوية التي تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنظيمها لتنمية الوازع الديني لدى أفراد القوات المسلحة.

وفي نهاية الاحتفال ألقى اللواء أ ح فهمى عبد الرؤوف هيكل مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أكد خلالها على أن رجال القوات المسلحة ماضون بكل شجاعة وإصرار في تنفيذ المهام والمسئوليات التي توكل إليهم لتظل مصر وقواتها المسلحة درعًا قويًا لحماية الوطن وصون مقدساته، مقتدين بسيرة الرسول الكريم

محمد صلى الله عليه وسلم في الصدق والتضحية والصبر والعمل الجاد في مواجهة التحديات بكل ثقة

للتغلب عليها، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن مصر وسلامة شعبها العظيم مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

حضر الاحتفال عددا من قادة القوات المسلحة وعددا من ممثلي وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

