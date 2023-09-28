مواطنون يتوافدون على ضريح "عبد الناصر" لإحياء ذكرى رحيله الـ 53

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 سبتمبر 2023 11:25 صباحاً - استقبل المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل، المواطنين، فى ضريح والده، في ذكرى رحيل والده الذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم، 28 سبتمبر لعام 1970، وحرص نجل الزعيم الراحل على قراءة الفاتحة أمام الضريح، والترحيب بالمواطنين والتقاط الصور التذكارية معهم، وسط توافد كبير من محبي الرئيس الراحل الذى سطر تاريخ مصر في مرحلة هامة ودقيقة في عمر الوطن.

الجدير بالذكر أن الزعيم الراحل وقائد ثورة يوليو، مر على رحيله 53 عاما ، فقد ولد في 15 يناير لعام 1918 في 18 شارع قنوات في حي باكوس الشعبي بالإسكندرية، وتوفي في مثل هذا اليوم.