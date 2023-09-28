نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يتابع إجراءات تفعيل منظومة شبكة الرصد البيئي لتقييم نوعية المياه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعًا مع أعضاء "لجنة تفعيل منظومة شبكة الرصد البيئي" لمتابعة أعمال اللجنة وما انتهت إليه من أعمال اللجنة من مخرجات.

وصرح سويلم أن أعمال اللجنة تستهدف تحديد نوعية المياه بالترع والمصارف لتحديد كميات مياه الصرف الزراعى التى يُمكن إعادة إستخدامها وتحديد نوعيتها بالشكل الذى يسمح بإستخدامها في الزراعة وغيرها من الإستخدامات، خاصة في ظل سياسة الدولة للتوسع في إعادة إستخدام المياه للتعامل مع تحدي محدودية الموارد المائية في مصر.

و إستعراض الوزير، ما قامت به اللجنة من مراجعة لشبكات الرصد الحالية، وتحديد مواقع نقاط الرصد على خريطة لمساعدة متخذي القرار في اتخاذ القرار المناسب بشأن إعادة إستخدام المياه، حيث وجه الدكتور سويلم بقيام اللجنة بتحديد المواقع الجديدة التي يمكن إضافتها وخاصة عند محطات خلط مياه المصارف الزراعية مع مياه الترع، مع وضع آلية لتحديد نقاط الرصد المناسبة لضمان مطابقة المياه الناتجة عن عملية الخلط للمعايير المطلوبة.

وأكد سويلم أهمية العمل على تطوير المعامل التابعة للوزارة وإمدادها بأحدث الأجهزة ورفع كفاءة العاملين بها لتحقيق الإستفادة المثلى من إمكانيات وقدرات هذه المعامل لدعم متخذى القرار، خاصة في ظل الدور البارز لهذه المعامل فى دعم أعمال مراقبة وتقييم نوعية المياه السطحية والجوفية من خلال إجراء التحاليل اللازمة للوقوف على نوعية المياه.

ووجه الوزير بدراسة الهيكل التنظيمي للمعامل التابعة للوزارة وضمان التنسيق بينها لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الموجودة بها سواء من الأجهزة أو العناصر البشرية، كما وجه بدراسة سُبل إستخدام السيارات المصممة كمعامل متنقلة بالشكل الذى يحقق سهولة وسرعة قياس نوعية مياه الترع والمصارف بالمواقع المختلفة.

حضر الاجتماع المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، والمهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والدكتور محسن يسرى رئيس اللجنة والأستاذ المتفرغ بالمركز القومى لبحوث المياه، والدكتورة نوران البدوى مستشار الوزير لتحلية ومعالجة المياه، والدكتورة دينا على بمكتب فنى الوكيل الدائم للوزارة، والدكتورة هالة محمد بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس عبد الحميد عبد المريد مدير المعامل المركزية بالوادي الجديد سابقًا.