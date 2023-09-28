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الجيزة: رفع ٢١٠٠ حالة تعد على الطريق العام للمقاهي والمطاعم والمحال

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أحمد جودة - القاهرة - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي الهرم بتكثيف الحملات علي مدار اليوم بقطاع هضبة الأهرام لمنع اشغالات ومخالفات المقاهي والمطاعم والمحال وتحسين حالة النظافة استجابة للشكاوي الواردة من المواطنين.


واطلع المحافظ علي نتائج الحملات التي اسفرت عن رفع ١٢٠٠ حاله اشغال للمقاهي والكافيهات والمحال العامة بقطاعات ( ز، ل، ك، ط، ب) وذلك للتعدي علي الطريق العام بوضع الكراسي والترابيزات وإحداث ضوضاء علي مدار اليوم وعدم الالتزام بمواعيد الغلق مع رفع كافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية. 


كما تمكنت الحملات بقطاع هضبة الأهرام من رصد مخالفة بالفراغ السياحى للعقار رقم 2أ والتى تم إيقافها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك بالاضافة إلى إنه تم توجيه حملة لرفع المخلفات من الأراضى الفضاء بنطاق المدينة والتى تمكنت من رفع المخلفات بقطع أراضى ( 224 ب، 66 ن).


و تابع محافظ الجيزة جهود حملات حي جنوب الجيزة والتي استهدفت تحقيق الانضباط بالشارع وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق وشملت ميدان الجيزة وشوارع المدرسة وأحمد ماهر وسعد زغلول والصناديلي والغرفة التجارية والمحطة وزكريا بن بخنس ومراد   واسفرت عن رفع نحو ٩١٠ حاله اشغال للمحال والمنشأت التجارية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة علي مواصلة شن الحملات وعدم السماح بالتعدي علي ارصفة المشاة والطريق العام  علي مدار اليوم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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