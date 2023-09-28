نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب المؤسسة العسكرية يتأهل لأوليمبياد باريس 2024 بعد برونزية العالم للمصارعة في صربيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح اللاعب عبد اللطيف محمد منيع لاعب نادي طلائع الجيش، فى التأهل لأولمبياد باريس 2024 بعد تحقيقه المركز الثالث وإحراز الميدالية البرونزية بعد مشاركته ضمن قوام المنتخب القومي للمصارعة الرومانية ببطولة العالم للمصارعة والتي أقيمت فعالياتها بمدينة بلجراد بدولة صربيا.

وشارك المنتخب القومي للمصارعة الرومانية بعدد 11 لاعبا ولاعبة منهم 9 لاعبين ولاعبات من قوام أندية المؤسسات العسكرية الرياضية، وبهذا الإنجاز أصبح عدد المتأهلين رسميا لأولمبياد باريس 2024 من أندية المؤسسات العسكرية الرياضية 5 لاعبين.

وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة، التهنئة للاعب عبد اللطيف محمد منيع بهذا الإنجاز والذى يعد نموذجا مشرفا للشباب المصرى وقدوة لأجيال قادمة من الأبطال الرياضيين.

يأتي هذا الإنجاز فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على توفير كافة الإمكانات وتهيئة المناخ الملائم لإعداد كوادر رياضية بالمؤسسات العسكرية الرياضية من خيرة أبناء الشعب المصرى؛ لرفع العلم المصرى خفاقا بمختلف المحافل الرياضية الأوليمبية والعالمية والدولية.