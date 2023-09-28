نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين عن مشروع العلاج: أنا لا أبيع وهم ولا أعطي خطب عصماء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين، أن مساهمة النقابة في مشروع العلاج كانت من 350 مليون إلى 400 مليون جنيه، وكان يحصل من اشتراكات العلاج نحو 60 مليون، وهذا يدل على وجود فجوة بين الـ60 مليون، والـ400 مليون، متابعًا:« أنا لا ابيع وهم ولا أعطى خطب عصماء، فإني أتيت إليكم لأحدثكم في واقع تستطيعوا أن تبنوا عليه، فأنتم شركاء في إدارة أموال النقابة».



وتابع في تصريحات له، « ميزانية النقابة في سنة 2021 كانت 705 مليون جنيه، وكانت النقابة تصرف منهم ما بين 350 مليون إلى 400 مليون جنيه على العلاج فقط، وبعد التعويم وزيادة خدمات العلاج، صرفنا في النصف الأول من سنة 2023، على خطابات العلاج التي حررت من نقابة المحامين نحو 650 مليون جنيهًا، فهذا يدل أننا نحتاج في السنة مليار و300 مليون جنيه».

واستكمل: «هذه الأرقام تظهر لكم أشياء كانت مخفية عن أعضاء الجمعية العمومية، فنحن نقوم بتصحيح مسار عفن لتركة موروثة قوامها 20 سنة من الفساد والسرقة والنهب».

وأكد ان نقابة المحامين بها 600 ألف عضوًا، ولكل واحد منهمم أسرة مكونة من زوج أو زوجة، وأطفال، وهذا ما يجعلنا نقول بلغة الأرقام أن النقابة ترعى مصالح ما يقارب من 2 مليون فرد، فهي عبارة عن دولة مثل الدول العربية الصغيرة، ولكنها دولة بإمكانيات وموارد ذاتية.