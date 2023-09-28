نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجازى: الطلاب سيجدون “معلمين أحلامهم” في القنوات التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الاستعانة بأشهر المعلمين في مصر للتدريس في القنوات التعليمية.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: الطلاب سيجدوا “معلمين احلامهم” في القنوات التعليمية هذا العام.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الاستمرار في تطبيق نظام فترات مشاهدة القنوات التعليمية في المدارس خلال العام الدراسي الجديد.