نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا حجازى: فرض الرقابة على جميع المدارس الخاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة حريصة على فرض الرقابة على جميع المدارس الخاصة للتأكد من تنفيذ تعليمات الوزارة خلال العام الدراسي الجديد.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه خلال العام الدراسي الجديد، سيكون هناك لجان متابعة تعمل بآليات مختلفة تماما وسيتم تطبيق نظام الزيارات المفاجئة للمدارس الخاصة لمتابعة الوضع على ارض الواقع وضبط اي مخالفات تتم سواء في المصروفات أو غيرها.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يحق لولي الأمر تقديم شكاوى للمديريات والادارات التعليمية ضد اي مدرسة تفرض اي زيادات غير قانونية في المصروفات.