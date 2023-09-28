نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين: أعمل على تجهيز الجمعية العمومية أكتوبر المقبل لزيادة المعاشات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين، أن هناك خبيرين اكتواريين حذروا إبان عهد المرحوم رجائي عطية من زيادة الـ5% السنوية للمعاشات، وأن ذلك سيؤدي إلى إفلاس النقابة حال عدم تنمية الموارد.

ولفت علام في تصريحات له: أنه يعمل على التجهيز لدعوة الجمعية العمومية للمحامين، في شهر أكتوبر المقبل، وذلك لإقرار زيادة المعاشات بحد أدنى 2000 جنيه، وأقصى كمرحلة أولى 4000 جنيها، وذلك بإشراف قضائي كامل.

وأكد نقيب المحامين، أن الحوكمة والرقمنة، التي طبقناها في نقابة المحامين، مكنتنا بأن نضع مصادر الدخل لنقابة المحامين تحت بصر ونظر كل أعضاء الجمعية العمومية، ومنعت السرقة والإستيلاء على أموال المحامين.

توفير ما يقرب من 6 ملايين من المصاريف

وأكد نقيب المحامين، أنه تم توفير ما يقارب 6 مليون جنيهًا من المصاربف بعد أن كان يصرف عليها بالملايين سنويًا دون أدنى استفادة منها.

وأشار إلى أن حوكمة كل آليات الصرف والتحصيل داخل النقابة وخاصة في نظام تحصيل رسوم التصديق على العقود وسدادها بالفيزا كارد وتوريدها تلقائيًا لصندوق النقابة منع استيلاء بعض الفرعيات على أموال النقابة العامة.

صرف منح إستثنائية بقيمة 16 مليون جنيه

ولفت نقيب المحامين، إلى أنه عمل على صرف منح معاشات استثنائية في الأعياد الرسمية بقيمة 16 مليون جنيه في المناسبة الواحدة، كمحاولة للمساهمة في الرفع عن كاهل المحامين وأسرهم.