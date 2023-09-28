نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: تقسيط المصروفات الدراسية لـ 3 أقساط خلال العام الدراسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك مدارس توجه الطلاب لشراء الزى المدرسى من أماكن بعينها بشكل يمثل احتكار وتم تحديد مواصفات للزى المدرسى حتى لا يتغير بشكل سنوى.

وشدد على أن ما يهم الوزارة هو حماية الطلاب مع التزام التلميذ بمواصفات الزى، لافتًا إلي أن المادة المتعلقة بالزي المدرسي موجودة بالقرار الوزاري 194، موضحا أن هناك مدارس تغير الزي المدرسي كل عام لذا الوزارة حرصت علي وضع مادة بالقرار الوزاري لالزام المدارس بمواصفات الزي المدرسي، مؤكدا أن هناك مواصفات للزي المدرسي وليس هناك زي موحد.



وعن مصروفات المدارس قال الوزير: تم الإعلان عن أنه سيتم تقسيط المصروفات الدراسية 3 أقساط بالمدارس الرسمية وقسطين أو ثلاثة بالمدارس الخاصة والدولية.