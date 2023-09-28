وزير التعليم يعلن إعداد بنك قيادات لاختيار الكفاءات لتولى المناصب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 سبتمبر 2023 03:21 مساءً - أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم استحداث نظام جديد يسمى بنك القيادات لاختيار وتجديد القيادات التعليمية، مضيفاً أننا نحرص على اختيار أكفأ القيادات في مختلف المناصب، مشيرا إلى أن هناك العديد من القيادات التي تستحق بمجهودها أن تصل إلى المناصب القيادية.

وقال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إنشاء مدرسة العباقرة فى القاهرة الجديدة، وسوف يتم ضم فيها الطلاب المتفوقين بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وتم صدور قرار بها، قائلا: سوف يلتحق بها الطلاب " كريمة الكريمة".

وتحدث الوزير خلال المؤتمر الصحفي عن المدارس الرسمية الدولية، قائلا: تمنح شهادة دولية وبها آليات مطورة جدا للتعلم حيث يستطيع الطالب إنهاء واجباته أثناء تواجده بالمدرسة حيث يمتد اليوم الدراسى لنهاية اليوم، كما سيتم إطلاق دورى المدارس لاكتشاف الموهوبين رياضيا.

وأشار الوزير إلى أنه تم توفير مواد تعليمية وتربوية على موقع الوزارة يستطيع الطالب أن يدخل ويقوم بتحويلها وسوف تغنى الطلاب عن أى مصادر أخرى وبها كل الشرح الوفير وتدريبات وامتحانات قصيرة يجاوبها الطالب كما أن هناك بنوك الأسئلة لطلاب الثانوية العامة والصفين الأول والثانى الثانوى، موضحا أن المواد التعليمية للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوى.