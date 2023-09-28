نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالحليم علام يزف بشرى سارة للمحامين في محافظة الشرقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عبدالحليم علام نقيب المحامين، أن المخصص الموجود والمفروض لنقابة شمال الشرقية، هو 422 ألف جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنّ نقابة شمال الشرقية استلمت حتى شهر سبتمبر الجاري نحو 490 ألف جنيه، وذلك بزيادة وصلت لـ68 ألف جنيه، وهذا بخلاف ما صرف على غرفة المحامين بدرب نجم، وغرفة المحامين بالحسينية.

وعن مقر نقابة شمال الشرقية، أوضح نقيب المحامين أنه أرسل ثلاث لجان إلى الفرعية، وعاينوا أكثر من مقر، ومنهم مقر في هيهيا، كان عبارة عن فيلا مالكها يطلب فيها من 12 لـ15 مليون جنيه، ولم تعترض عليه النقابة، وقررت أن تأتي بخبير لتحديد السعر الحقيقي للمبنى، لأنني مؤتمن على أموال المحامين، لافتًا إلى أنه عندما حضر الخبير إلى مكان الفيلا اكتشفنا أنها مقامة على أرض زراعية دون ترخيص، وهذا سيكون عرضة للهدم وضياع أموال المحامين، وهذا جعلنا نتراجع عن شراء هذا المبنى، مستكملًا:« طلبت من الأستاذ مصطفى البحطيطي، أن يرشح لنا مقرات جديدة لشراء المناسب منها حسب امكانيات نقابة المحامين».

وتابع:« قام نقيب شمال الشرقية، بعرض مقرين جديدين لشراء أحدهم، وكان الأول منهم سعره نحو 22 مليون جنيه، والثاني سعره نحو 13 مليون جنيه، فقمنا بتشكيل لجنة تتكون من مجلس شمال الشرقية، ومن المحامين التابعين للفرعية، تكون رئاستها من السادة أعضاء مجلس النقابة العامة، بالإضافة إلى وجود خبير أو إثنين ليقيموا قيمة المبني، وبعد موافقة الجمعية العمومية لشمال الشرقية سنقوم بشرائه».

