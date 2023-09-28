"مصر أكتوبر": بدأنا حملة هنكمل المشوار لجمع توكيلات دعم ترشح الرئيس السيسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 سبتمبر 2023 07:28 مساءً - أعلن المهندس أحمد حلمى، الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بالإسكندرية، بدء فعاليات حملة "هنكمل المشوار" لتوثيق توكيلات دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر فتح باب الترشح لها 5 أكتوبر المقبل، وانعقادها في مطلع شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف "حلمى" أن قيادات وكوادر وأعضاء حزب مصر أكتوبر، في مختلف المحافظات، يكثفون من تحركاتهم والاصطفاف بشكل حضارى أمام مكاتب الشهر العقارى لتحرير توكيلات قانونية لتأكيد دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحث جميع المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجب وطنى.

وقال المهندس أحمد حلمي: "نثمن ما تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات من مجهودات تمتاز بالاحترافية والنزاهة والحيادية، فهي كما أعلنت منذ أيام بأنها على مسافة متساوية من جميع المرشحين، فإنها بإعلانها الجدول الزمني لكافة إجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي نراه جدول زمني كافٍ سواء في فترة جمع التوكيلات أو في فترة الدعاية الانتخابية".

وأكد الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بالإسكندرية، جاهزية مقار الحزب بالمحافظات لتكون مقرا لحملة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن كوادر وقيادات وأعضاء الحزب يبدأون حملة ( هنكمل المشوار) لتوعية وحث المواطنين على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لتحقيق امال وطموحات المصريين في مستقبل أفضل.

وأشار إلى أن مصر أمام مرحلة استثنائية من تاريخها الحديث، مرحلة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي كزعيم تاريخي لم يمر على مصر مثله منذ محمد علي باشا، حيث تجمع المصريون حول الفريق السيسي في ثورة 30 يونيو وما بعدها، وقاد مصر زعيمًا ورئيسًا ومشيدًا لجمهورية جديدة في ظل تحديات خارجية وداخلية غير مسبوقة.