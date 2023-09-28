قناة ON تطرح برومو برنامج "كل يوم" لـ خالد أبو بكر (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 سبتمبر 2023 08:32 مساءً - طرحت قناة ON، عن برومو برنامج "كل يوم" تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، عبر شاشتها خلال الفترة المقبلة، حيث علقت: "انتظروا برنامج كل يوم مع الإعلامي خالد أبو بكر قريبا على شاشة ON".

وظهر الإعلامي خالد أبو بكر خلال البرومو بشكل تشويقى للبرنامج ومضمونه قائلاً: "محتاجين كلنا نسمع بعض.. كل يوم هنقول اللى إحنا عاوزينه.. كان زمان بيقولوا الرأى والرأي الأخر.. كل يوم هنسمعك وكل يوم هنكلمك.. كل يوم احترام للحرية".

جدير بالذكر أن المحامى الدولى والإعلامى الكبير خالد أبو بكر كانت لديه تجربة ناجحة وقوية في العديد من البرامج، وترك خلالها بصمات إعلامية كثيرة وواضحة، حيث طرق موضوعات وقضايا عديدة كانت محل اهتمام المشاهدين، وقدم أيضا على شاشة الحياة وشاشة أون.