الإسماعيلى يتقدم على الاتحاد السكندرى 2 / 1 في الشوط الأول بدورى نايل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 سبتمبر 2023 08:32 مساءً - أنهى الإسماعيلى الشوط الأول متقدما على نظيره الاتحاد السكندرى 2 / 1 في المباراة المقامة بينهما حالياً بإستاد الأسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى نايل.

افتتح التسجيل للإسماعيلى حمدى النقاز في الدقيقة السابعة قبل أن يتعادل مابولولو للاتحاد السكندرى في الدقيقة 31 ثم أعاد عبد الرحمن مجدى التقدم للدراويش في الدقيقة 38.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بالتشكيل كالتالي: حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم،الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، إياد العسقلاني، حمدى النقاز،الوسط: محمد مخلوف، عمر الساعى، مروان حمدى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدى،الهجوم: ياو أنور.

ودخل الاتحاد المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمي: المهدي سليمان ،الدفاع: أحمد غنيم، سيف تقا، محمود شبانة، كريم الديب،الوسط: خالد الغندور، مورو ساليفو، بلال السيد، أحمد عيد، رجب عمران، الهجوم: مابولولو.