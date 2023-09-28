انت الان تتابع خبر ستدمر نصف مصر.. تحذيرات عاجلة من كارثة مميتة تفجع قلوب المصريين.. خذوا حذركم قبل فوات الأوان!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الأستاذ هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض في جامعة تشامبان الأمريكية، عن أن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق غير آمن تماماً، وذلك وفقاً لبعض الدراسات العلمية.

وأكد العسكري أنه شارك في إعداد دراسة علمية حذرت من وجود هبوط أرضي في موقع سد النهضة، وأظهرت انتهاكاً جسيماً لعوامل الأمان في السد، مما يجعله غير آمن تماماً. وحذر العسكري من تكرار سيناريو مدينة درنة الليبية في السودان، ومن احتمالية حدوث انهيار لسد النهضة الإثيوبي، وذلك وفقاً لتصريحاته لقناة "العربية".

وكشف العسكري عن وقوع كارثة حقيقية ومخيفة يمكن أن يتعرض لها السودان بسبب سد النهضة، حيث يقومت إثيوبيا بتخزين 74 مليار متر مكعب من المياه في السد، وهو كمية ضخمة جداً، والتي ستؤدي إلى كارثة تهدد شعوب المنطقة وتؤثر على مصير 150 مليون شخص في مصر والسودان وإثيوبيا، وفقاً لتصريحاته لقناة "العربية".

وأكد أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض في جامعة تشامبان الأمريكية أن هناك دراسات تؤكد عدم أمان سد النهضة، وتشير أيضاً إلى وجود عيوب في مراحل البناء والتصميم الهندسي للسد، حيث تم رصد تحركات أرضية غير متساوية على جوانب السد الركامي، وزادت هذه التحركات مع تقدم مراحل الملء المختلفة.