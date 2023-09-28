التنمية المحلية: توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء للعمل على تطبيق المواعيد الشتوية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 سبتمبر 2023 09:30 مساءً - قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه بشكل عام هناك التزام من جانب أصحاب المحالات والمولات التجارية بشأن قرار العمل بالمواعيد الشتوية، وفقًا لقرار وزير التنمية المحلية، مشيرًا إلى أنه بداية من غد الجمعة سيتم البدء في تطبيق القرار.

وأضاف قاسم خلال تصريحات تليفزيونية: هناك مرونة كبيرة وواضحة في تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والمقاهي خلال المواعيد الشتوية، والتوجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء هي العمل على تطبيق القرار بحيث يكون هناك مراجعات دورية.

المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال

وأردف قاسم، أنه سيتم السماح بخدمة الدليفري على مدار 24 ساعة ما يعد مرونة في القرار، مشيرًا إلى أنه يستثنى من القرار محال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات ومحال بيع الخضراوات والفواكه والدواجن.

كما تبدأ جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية، في العمل بداية من الساعة 8 صباحا وتغلق الساعة 6 مساء خلال فصل الشتاء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذلك الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، التي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وتبدأ وزارة التنمية المحلية، مساء اليوم الخميس، تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال في الشتاء، وفقًا للقرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 لوزير التنمية المحلية، الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.