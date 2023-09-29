نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معاون رئيس الوزراء الأسبق: شاهدنا نقلة حضارية غير مسبوقة في عهد السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الدكتور عبدالله المغازي معاون رئيس الوزراء الأسبق وأستاذ القانون الدستوري، بإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في المجال الصناعي من خلال افتتاح مدينة الروبيكي، قناة السويس الجديدة، لافتا إلى أن البنية التحتية هي الأساس ونقطة الارتكاز الذي يمكن الاعتماد عليه في ملف الصناعة والاستثمار.

وأضاف الدكتور عبدالله المغازي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، جميع الدول الكبيرة في العالم مثل ألمانيا واليابان أثناء مراحل بناء بلادهم كانوا يعانون من مشاكل عديدة في الأسعار وغيرها وقدموا تضحيات كبيرة جدا "كانوا بياكلوا وجبة واحدة في اليوم".

تابع، ما يحدث على أرض مصر من إنجازات ومشروعات قومية خيال لا يمكن أن يصدقه أحد، لافتا إلى أن العمل والتطوير في كل المحافظات بلا استثناء، مشيدا بمشروع عواصم المحافظات الجديدة، موضحا أن بناء الدول يحتاج إلى تضحيات.